Якщо на 5-7 днів після початку хвороби симптоми коронавірусу загострюються, потрібно терміново здавати тест

Завідуюча інфекційним відділенням Київської міської лікарні №17 та лікар-пульмонолог Світлана Гук в інтерв'ю "Politeka Online"розповіла про симптоми коронавірусу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Медик пояснила, коли варто здавати тест на коронавірус, а також, які дії потрібно робити в разі позитивного результату.

Світлана зізналася, що два рази перехворіла цією хворобою, причому, перший раз у неї був складним, але на другий раз їй було набагато легше. Вона розповіла, що відчувала сильну втому, але вважала, що це через навантаження.

І тільки тоді, коли вона здала тест на коронавірус і отримала позитивний результат, вона поміряла температуру і з'ясувалося, що у неї 37,6.

"Я не втрачала нюх, у мене все трохи нетипово протікає. Просто була слабкість і хотілося відпочити, а потім тільки з'ясувалося, що симптоми є, але я до них не була уважна", - зізналася лікар-пульмонолог.

Крім того, Світлана пояснила українцям, за яких симптомів потрібно звертатися до лікаря і здавати тест. За її словами, перші 5 днів захворювання не потрібно особливо нічого робити, можна пити чай з малиною і калиною або ж приймати вітаміни.

Також вона говорить про те, що в перші 5 днів не можна себе навантажувати, впадати в паніку, необхідно пити багато рідини і лягати на живіт, щоб поліпшити оксигінацію задньої частини легенів. Дуже важливо створити умови для організму, щоб у людини не було загострення.

Але якщо ситуація після цього періоду погіршилася, то потрібно обов'язково вживати заходів.

"Якщо після 5-7 дня зберігаються такі яскраві симптоми, як висока температура і вона дуже погано збивається, це вже привід, щоб здати аналізи, знайти лікаря і здати ПЛР-тест", - говорить медик.

Також вона попередила, що в лікарню, де лікують хворих коронавірусом, не візьмуть без ПЛР-тесту, саме тому важливо його здавати. А в тому випадку, якщо людина отримала позитивний тест на коронавірус, то потрібно залишатися вдома і відстежувати температуру, записуючи всі симптоми в спеціальний щоденник.

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