Президент України Володимир Зеленський, який захворів "китайським" вірусом, сам винен у негативному ставленні з боку українців



Як передає Politeka.net, таку думку озвучила волонтер Наталія Юсупова на своїй сторінці в Facebook.



За її словами, епідеміологічна ситуація в країні на межі катастрофи.

"Лікарні переповнені, відділення не достатньо обладнані, тестів немає або дуже дорого, лікування і медикаменти людям доводиться купувати самим, що багатьом не по кишені, медики не витримуючи навантаження звільняються. При цьому провладною командою викидаються мільйони на рекламу і вибори, використовують гроші з фонду на ковід не за призначенням", - зазначила Юсупова.

Волонтер вважає, що Зеленський не в праві "говорити про людяність".



"Совісті вистачає поводитися як розпещене дитя і писати народу пасквілі. Люди повірили, а ви їх обдурили. Негідник. Не вам говорити про нелюдяність, ви давно за межею моралі і совісті. Кожен день в країні нова ганьба і скандали. Ви не будете стояти в черзі до лікаря, годинами чекати швидку і в паніці позичати гроші по сусідах, а як би хотілося, щоб ви пройшли всі муки, через які проходять прості люди. Говорячи про те, що всім повернеться, не забувайте, що повернеться і Вам", - підсумувала волонтер.







Нагадаємо, 9 листопада президент отримав позитивний тест на китайський вірус. Глава держави почуває себе добре і продовжуватиме виконувати свої обов'язки в дистанційному режимі на самоізоляції.

Нагадаємо, що президент Української держави Володимир Зеленський терміновим чином скликав нараду РНБО щодо загрози нацбезпеці країни.

Як повідомляла Politeka, Володимир Зеленський терміново звернувся до Міністерства охорони здоров'я щодо недостовірності статистики коронавірусу.

Також Politeka писала, що президент Володимир Зеленський зажадав посилити покарання за порушення карантину в Україні.