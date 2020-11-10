Президент Украины Владимир Зеленский, который заболел "китайским" вирусом, сам виноват в негативном отношении со стороны украинцев



Как передает Politeka.net, такое мнение озвучила волонтер Наталья Юсупова на своей страничке в Facebook.



По ее словам, эпидемиологическая ситуация в стране на грани катастрофы.

"Больницы переполнены, отделения не достаточно оборудованы, тестов нет или очень дорого, лечение и медикаменты людям приходиться покупать самим, что многим не по карману, медики не выдерживая нагрузки увольняются. При этом провластной командой выбрасываются миллионы на рекламу и выборы, используют деньги из фонда на ковид не по назначению", - отметила Юсупова.

Волонтер считает, что Зеленский не в праве "говорить о человечности".



"Совести хватает вести себя как избалованное дитя и писать народу пасквили. Люди поверили, а Вы их обманули. Негодяи. Не Вам говорить о бесчеловечности, Вы давно за гранью морали и совести. Каждый день в стране новый позор и скандалы. Вы не будете стоять в очереди к врачу, часами ждать скорую и в панике одалживать деньги по соседям, а как бы хотелось, чтобы Вы прошли все муки, через которые проходят простые люди. Говоря о том, что всем вернётся, не забывайте, что вернётся и Вам", - подытожила волонтер.







Напомним, 9 ноября президент получил позитивный тест на китайский вирус. Глава государства чувствует себя хорошо и будет продолжать выполнять свои обязанности в дистанционном режиме на самоизоляции.

Напомним, что президент украинского государства Владимир Зеленский срочным образом созвал совещание СНБО касательно угрозы нацбезопасности страны.

Как сообщала Politeka, Владимир Зеленский срочно обратился к Министерству здравоохранения касательно недостоверности статистики коронавируса.

Также Politeka писала, что президент Владимир Зеленский потребовал усилить наказания за нарушения карантина в Украине.