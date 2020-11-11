Їй би ще жити і жити...

В Києві померла 35-річна дружина екс-міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі Анастасія Островська

Про її смерть повідомив чоловік на своїй сторінці в соцмережі, передає видання Сһаѕ News.

"Я люблю тебе. Де б ти не була. Я зазнав невдачі. Я не спромігся врятувати тебя. Прости мене, дитинко", – йдеться в публікації.

За інформацією журналістів, Островській робили планову операцію, оскільки у неї були камені в жовчному міхурі. Під час хірургічного втручання нібито пошкодили судини. Лікарі 10 годин намагалися врятувати жінку, але, на жаль, вона померла.

На всі розпитування журналістів Квіташвілі відповів, що було чотири операції.

"Вибачте, я зараз не в силах про це говорити. Займаюся оформленням паперів", – сказав він.

Олександр Квіташвілі займав пост глави МОЗ в 2014-2016 роках. Після нього відомством керувала Уляна Супрун.

У соцмережах колишньому міністру висловлюють щирі співчуття з приводу втрати красуні-дружини, а також міркують про якість медицини:

"Дуже шкода, що пішла з життя молода жінка😓 😓 😓. Царство Небесне і вічний спокій", "До чого докотилася медицина. Раніше цих операцій проводили море. А зараз і це недоступно. Якість освіти. Десять років живу після такої операції. Робили лапараскопом. Та ще екс міністр. Жах. Співчуття рідним", "Жінку шкода, але це результат роботи міністрів на посаді... За кордон поїхати не вийшло", "дуже шкода молоду жінку(( але про що говорити, якщо навіть за гроші відправлять криворучки на той світ ((а звичайним людям медицина взагалі не доступна ((".

Днем раніше повідомлялося про те, що від коронавірусу померла мати дружини Петра Порошенка Марини. Кількома місяцями раніше дружина п'ятого президента України поховала батька. У цьому ж році не стало батька Порошенка.

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