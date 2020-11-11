Ей бы еще жить и жить...

В Киеве скончалась 35-летняя жена экс-министра здравоохранения Александра Квиташвили Анастасия Островская

О ее смерти сообщил супруг на своей странице в соцсети, передает издание Сhas News.

«Я люблю тебя. Где бы ты ни была. Я потерпел неудачу. Я не смог спасти тебя. Прости меня, детка», – говорится в публикации.

По информации журналистов, Островской делали плановую операцию, поскольку у нее были камни в желчном пузыре. Во время хирургического вмешательства якобы повредили сосуды. Врачи 10 часов пытались спасти женщину, но, к сожалению, она умерла.

На все расспросы журналистов Квиташвили ответил, что было четыре операции.

«Простите, я сейчас не в силах об этом говорить. Занимаюсь оформлением бумаг», – сказал он.

Александр Квиташвили занимал пост главы Минздрава в 2014-2016 годах. После него ведомством руководила Ульяна Супрун.

В соцсетях бывшему министру выражают искренние соболезнования по поводу утраты красавицы-жены, а также рассуждают о качестве медицины:

«Очень жаль, что ушла из жизни молодая женщина 😓😓😓. Царство Небесное и вечный покой», «До чего докатилась медицина. Раньше этих операций проводили море. А сейчас и это недоступно. Качество образования. Десять лет живу после такой операции. Делали лапараскопом. Да еще экс министр. Ужас. Соболезнования родным», «Женщину жаль, но это результат работы министров на должности ... За границу поехать не получилось», «Очень жаль молодую женщину(( Но о чем говорить, если даже за деньги отправят криворучки на тот свет(( а обычным людям медицина вообще не доступна((».

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