З Донбасу варто відселити лояльних українському уряду людей і залишити ОРДЛО без комунальних послуг

Таку думку озвучив дипломат Роман Безсмертний у статті для "Нового времени".

За його словами, ситуацію, що склалася на Донбасі можна вирішити тільки за допомогою армії, але на цей момент це малоймовірний сценарій.

"Оскільки у війнах перемагають армії. Сьогодні це зробити неможливо (див.Нагірний Карабах). Але є люди. Тому має бути програма відселення людей (лояльних українському уряду). І ось такі пункти написали, і як тільки це зробили, тоді електроенергію, газ, воду перерізали і поставили крапку. Тоді зрозуміло, що ми піклуємося про людей, відселяємо, забезпечуємо їх житлом, роботою, і ми: не годуємо собі ворога і не мучимо себе", - зазначив Безсмертний.

Дипломат стверджує, що обіцянки влади про мир на Донбасі є популізмом.



"Тому треба припинити ці розмови про мирні проекти, програми реінтеграції. Все, цей період з ходом 5-річного етапу завершення. Тому нічого гангрену далі розвивати", - підкреслив Безсмертний.

Нагадаємо, Леонід Кравчук висловив упевненість в тому, що після повернення контролю над кордоном Донбасу можна буде повернути нормальне життя на нині окупованих територіях.

Згідно з документом, який пропонується ввести на обговорення в ТКГ, планується вирішити питання про покарання для бойовиків, прийнявши відповідний закон у Верховній Раді.

Нагадаємо, Кравчук нагадав США і Британії про невиконані обіцянки перед Україною.

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