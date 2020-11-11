Побратими висловили щирі співчуття родині лікаря, який помер через коронавірус

Так, стало відомо, що колишній військовослужбовець 28 ОМБр імені лицарів Зимового походу, полтавський лікар Віталій Нетребовський помер 10 листопада через коронавірус. Віталію Нетребовському було 54 роки.

Про це повідомила прес-служба бригади на своїй сторінці в Facebook.

Лікар встиг зарекомендувати себе як відмінний професіонал і допоміг багатьом бійцям на передовій. Після закінчення військової служби у 2016 році Віталій продовжив допомагати людям вже на мирній території. Підступний коронавірус викликав ряд ускладнень, які стали роковими для лікаря.

"Багато з тих, хто служить в нашій бригаді, згадують його добропорядною і щирою людиною. До самого кінця допомагав хворим і боровся за кожне життя, як свого часу робив на передовій",- підкреслили його побратими, висловивши щирі співчуття родині лікаря.

Церемонія прощання з лікарем пройде 12 листопада о 8:30 біля патанатомії на території Полтавської обласної клінічної лікарні ім. Скліфосовського.



Користувачі мережі під постом у Facebook не змогли пройти повз, щоб не висловити своїх співчуттів:

"Царство Небесне. Спочивайте з миром. Слава Героям", "Вічна, шаноблива пам'ять воїну і лікарю...", "Вічна пам'ять, царство Небесне герою, низький уклін родині".

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