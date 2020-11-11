Побратимы выразили искренние соболезнования семье врача, который умер из-за коронавируса

Так, стало известно, что бывший военнослужащий 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, полтавский врач Виталий Нетребовский умер 10 ноября из-за коронавируса. Виталию Нетребовскому было 54 года.

Об этом сообщила пресс-служба бригады на своей странице в Facebook.

Врач успел зарекомендовать себя как отличный профессионал и помог многим бойцам на передовой. После окончания военной службы в 2016 году Виталий продолжил помогать людям уже на мирной территории. Коварный коронавирус вызвал ряд осложнений, которые стали роковыми для врача.

"Многие из тех, кто служит в нашей бригаде, вспоминают его добропорядочным и искренним человеком. До самого конца помогал больным и боролся за каждую жизнь, как в свое время делал на передовой", – подчеркнули его побратимы, выразив искренние соболезнования семье врача.

Церемония прощания с врачом пройдет 12 ноября в 8:30 возле патанатомии на территории Полтавской областной клинической больницы им. Склифосовского.



Пользователи сети под постом в Facebook не смогли пройти мимо, чтобы не выразить своих соболезнований:

"Царство Небесное. Покойтесь с миром Анатольевич. Слава Героям", "Вечная, почтительная память воину и лекарю...", "Вечная память, царство небесное герою, низкий поклон семье".

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