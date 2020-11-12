Ще двоє режисерів відмовилися від звань і орденів

Двоє українських режисерів відмовились приймати нагороди від президента України Володимира Зеленського

Про це повідомляє Politeka з посиланням на LB.ua.

Так, український режисер і продюсер Валентин Васянович відмовився від ордена "За заслуги" третього ступеня, який йому присудив Зеленський. Глава держави підписав відповідний указ з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Однак Васянович заявив, що не приймає нагороду на знак протесту прости кримінального переслідування діячів культури в Україні.

"Як учасник кінематографічного процесу я протестую цією відмовою проти генерування владою кримінальних проваджень проти більшості кіновиробників, які створювали українську кіноіндустрію останні роки. За дивним збігом обставин, ці "справи" в основному стосуються тих продакшнів, які представляли Україну на міжнародній арені", - сказав він.

За словами Васяновича, він не хоче приймати нагороду від тієї влади, яка, за його словами, однією рукою нагороджує "за значний особистий внесок у розвиток національної культури", а іншою - відкриває кримінальні виробництва і займається переслідуванням.

Він також наголосив, що такі дії не мають якогось політичного підтексту.

"Це не політичне рішення. Це цехова солідарність і етика", - наголосив режисер.

Також українська письменниця і кінорежисерка Ірина Цілик заявила, що відмовляється від звання "Заслуженої діячки мистецтв України", яке їй присвоїв президент України Володимир Зеленський.

На своїй сторінці в соцмережі вона заявила, що багато її колег були "ображені" несправедливими діями чинної влади.

Перш за все Цілик заявила, що не вважає себе гідною цього звання, тому що тільки почала свій шлях в цій галузі. Крім того, жінка вирішила проявити солідарність по відношенню до своїх колег, які, за її словами, "ображені" діями влади.

"По-перше, я тільки починаю свій шлях в кінорежисурі. Крім того, вважаю недоречним приймати з легкою душею такі нагороди за часів невпевненості, коли багатьох моїх колег з кіноспівтовариства було ображено несправедливими діями нинішньої влади", - зазначила кінорежисерка.

В коментарях українці підтримали режисерку та подякували їй за таку позицію.

"Виважено і правильно. Обіймаю!", "Знімаю капелюха!", "Молодець", "Хоч і вважаю, що ти заслуговуєш, але підтримую твою позицію!", "Поважаю Ваш вибір. Ви правильно зробили", "Браво!", " Іро, ви молодець, і не мовчите, і це головне. Нових фільмів та відкриттів. Дякую, що ви є", - пишуть під публікацією.

Нагадаємо, Зеленського закликали спостерігати за подіями у Вірменії: "якщо ви на таке підете, наслідки будуть жорсткішими".

Раніше Politeka повідомляла, що у Зеленського придумали, як дотиснути Росію, "з кожним днем РФ буде важче".

Також Politeka писала, що Зеленського екстрено госпіталізували, що відомо про стан президента: "В палаті встановлено...".