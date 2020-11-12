Еще двое режиссеров отказались от званий и орденов

Двое украинских режиссеров отказались принимать награды от президента Украины Владимира Зеленского

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на LB.ua.

Так, украинский режиссер и продюсер Валентин Васянович отказался от ордена "За заслуги" 3-й степени, который ему присудил Зеленский. Глава государства подписал соответствующий указ по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства. Однако Васянович заявил, что отказывается от награды в знак протеста против уголовного преследования деятелей культуры в Украине.

"Как участник кинематографического процесса я протестую этим отказом против генерирования властью уголовных производств против большинства кинопроизводителей, которые создавали украинскую киноиндустрию последние годы. По странному стечению обстоятельств, эти "дела" в основном касаются тех продакшнов, которые представляли Украину на международной арене", - сказал он.

По словам Васяновича, он не может принять награду от власти, которая, по его словам, одной рукой награждает "за значительный личный вклад в развитие национальной культуры", а другой - открывает уголовные производства и занимается преследованием.

Он также подчеркнул, что данное действие не несет какого-то политического посыла.

"Это не политическое решение. Это цеховая солидарность и этика", - подчеркнул режиссер.

Также украинская писательница и кинорежиссер Ирина Цилик отказалась от звания "Заслуженной деятельницы искусств Украины", которое ей присвоил президент Украины Владимир Зеленский.

На своей странице в соцсети она заявила, что многие ее коллеги были "оскорблены" несправедливыми действиями действующей власти.

Прежде всего Цилик заявила, что не считает себя достойной данного звания, так как только начала свой путь в этой отрасли. Кроме того, женщина решила проявить солидарность по отношению к своим коллегам, которые, по ее словам, "обижены" действиями властей.

"Во-первых, я только начинаю свой путь в кинорежиссуре. Кроме того, считаю неуместным принимать с легкой душой такие награды во времена неуверенности, когда многих моих коллег из киносообщества было оскорблено несправедливыми действиями нынешней власти", - отметила кинорежиссер.

Напомним, Зеленского призвали наблюдать за событиями в Армении: "если вы на такое пойдете, последствия будут жестче".

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