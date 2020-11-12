Скільки він міг ще всього зробити? Світла пам'ять...

Помер директор Сумської міської дитячої лікарні Святої Зінаїди Олександр Ємець



Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомив блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.



За його словами, причиною смерті медика стали ускладнення, які були викликані "китайським" вірусом.

"Друзі, це директор Сумської міської дитячої лікарні Святої Зінаїди, Олександр Ємець.

Буквально кілька днів тому Олександр Михайлович помер від ускладнень викликаних коронавірусом. За життя лікаря тривалий час боролися в Києві", - йдеться в повідомленні.

Олександру Ємцю було 56 років. Він заслужений лікар України і очолював лікарню понад 10 років.

"Він допоміг тисячам діток і мав просто колосальний досвід. Скільки він міг ще всього зробити? Скількох дітей він міг ще поставити на ноги? Але на превеликий жаль, ця жахлива хвороба поставила крапку в історії прекрасного доктора і чудової людини. Спіть спокійно Олександр Михайлович", - підсумував блогер.