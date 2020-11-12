Скончался директор Сумской городской детской больницы Святой Зинаиды Александр Емец
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщил блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.
По его словам, причиной смерти медика стали осложнения, которые были вызваны "китайским" вирусом.
"Друзья, это директор Сумской городской детской больницы Святой Зинаиды, Александр Емец.
Буквально несколько дней назад Александр Михайлович скончался от осложнений вызванных коронавирусом. За жизнь врача длительное время боролись в Киеве", - говорится в сообщении.
Александру Емцу было 56 Лет. Он заслуженный врач Украины и возглавлял больницу более 10 лет.
"Он помог тысячам деток и имел просто колоссальнейший опыт. Сколько он мог ещё всего сделать? Скольких детей он мог ещё поставить на ноги? Но к огромному сожалению, эта ужасная болезнь поставила точку в истории прекрасного доктора и замечательного человека. Спите спокойно Александр Михайлович", - подытожил блогер.
Напомним, оборвалась жизнь легендарного украинца.
Как сообщала Politeka, китайский вирус унес жизнь легендарного украинского артиста.
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