Українка поскаржилась на сервіс і умови в одному з п'ятизіркових готелів у Єгипті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис користувачки Нінель Комарової у соцмережі.

Українка розповіла, що відпочивала у єгипетському готелі Sunrise Arabian Beach в Шарм-ель-Шейху. За її словами, під час пандемії при повному завантаженні відпочиваючими керівництво готелю зменшило кількість працюючих ресторанів з 8 до 1, що призвело до стовпотворіння і підвищення ризику зараження вірусом.

Також киянка поскаржилась на убогий асортимент страв і антисанітарію в готелі.

"Приходиш в ресторан готелю і як ніби ти в якийсь заводський їдальні: людей багато, столи не встигають дезінфікувати, сервірування ніякого, можете уявити - столові прибори лежать просто у відкритому доступі на багаторазовій серветці. Пил, бризки прохочдяих туристів - все безперешкодно летить і осідає на виделках, ножах", - написала українка, яка відпочивала в готелі разом із донькою та чоловіком.

При цьому, за її словами, персонал готелю навіть не дотримується масочного режиму. Працівники готелю в масках, але вони приспущені, і тому фактично сенсу в них немає.

Також вона розповіла, що в аеропорту всі туристи здавали тест на COVID-19, однак результати приходять тільки на наступний день. І до цього часу всі приїжджі спокійно гуляли по готелю і спілкувалися один з одним. Пізніше виявилось, що у однієї туристки тест був позитивним, і тільки після цього її відправили на самоізоляцію в номер. Однак при цьому, за словами киянки, чоловік хворої на коронавірус продовжив свій відпочинок і успішно ходив по території готелю та зі всіма спілкувався.

Більш того, за словами українки, відпочиваючій з коронавірусів хтось із персоналу за 10 доларів дозволив вийти, погуляти і купуватися.

Масок і антисептиків у готелі не було. Також відсутнім був і доступ до медичної допомоги.

"Лікар готелю приймає тільки за окрему плату і лише 2 години на день", - розповіла киянка.

Нагадаємо, українка розповіла, що важко перехворіла коронавірусом ще в листопаді 2019 року після поїздки до Єгипту.

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