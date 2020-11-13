Українці не хочуть здавати тести на коронавірус, тому що у них немає на це грошей

Економіст Андрій Новак в інтерв'ю "Politeka Online" розповів, чому люди не здають аналізи на коронавірус, а також, чому на вихідних закриваються кінотеатри, а транспорт продовжує їздити (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Давайте подумаємо, чому люди цього не роблять ... Не тому, що вони не хочуть дізнатися правду, заражені вони чи ні, а тому, що у них немає фінансових ресурсів. Всі розуміють, що, як тільки ти переступаєш поріг поліклініки, ти починаєш витрачати", - стверджує Андрій Новак.

Економіст каже, що у багатьох громадян нашої країни просто "немає фінансової подушки", щоб витратити на поліклініку кілька тисяч гривень. На його думку, люди бояться витрачати багато грошей, тому сподіваються, що цей вірус їх не зачепить.

Також Новак прокоментував і рішення влади ввести карантин вихідного дня, особливу увагу звернувши на кінотеатри і громадський транспорт. На його думку, залишити в роботі транспорт, але закрити на суботу та неділю кінотеатри-це неправильно.

Він стверджує, що в транспорті немає обмежень, тому в нього постійно входить велика кількість людей. При цьому, кінотеатри можна було і залишити, але ввести певні обмеження.

"У громадському транспорті немає ніяких обмежень, тобто, люди заходять, поки автобус, тролейбус або метро поміщає. У той же час, в кінотеатрах спокійно можна організувати, щоб люди сиділи через місце, на відповідні сидіння поставити знаки, що "тут сідати не можна" і розмістити людей в шаховому порядку", - зазначив економіст.

На його думку, рішення щось відкривати, а щось обмежувати, - нелогічне. Він також підкреслив, що вірусу все одно, коли робочі, а коли вихідні.

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