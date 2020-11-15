Пішов з життя легендарний український вчений-медик Вадим Березовський
Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомила його дочка Ольга Боромолець на своїй сторінці в Facebook.
"Сьогодні о 18.30 не стало тата... Проф. Березовський Вадим Якимович - завжди веселий, невпинний і невтомний борець за справедливість і довголіття, за освоєння космосу, за збереження парків Києва, за захист Олександрівської лікарні... Прощання з татом у понеділок о 12.00 на Байковому кладовищі. Нам всім тебе буде дуже не вистачати. Любимо тебе", - йдеться в повідомленні.
Причина смерті поки не розголошується.
Вадиму Якимовичу за час його лікарської практики вдалося зробити безліч розробок, написати десятки монографій і зробити власні відкриття в області фізіології.
Вадиму Якимовичу за час його лікарської практики вдалося зробити безліч розробок, написати десятки монографій і зробити власні відкриття в області фізіології.
Також він був особистим лікарем другого президента України Леоніда Кучми.
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Церемонія прощання пройшла 12 листопада в Полтаві.
Нагадаємо, життя легендарного українця несподівано обірвалося.
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