Пішов з життя легендарний український вчений-медик Вадим Березовський

Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомила його дочка Ольга Боромолець на своїй сторінці в Facebook.



"Сьогодні о 18.30 не стало тата... Проф. Березовський Вадим Якимович - завжди веселий, невпинний і невтомний борець за справедливість і довголіття, за освоєння космосу, за збереження парків Києва, за захист Олександрівської лікарні... Прощання з татом у понеділок о 12.00 на Байковому кладовищі. Нам всім тебе буде дуже не вистачати. Любимо тебе", - йдеться в повідомленні.

Причина смерті поки не розголошується.



Вадиму Якимовичу за час його лікарської практики вдалося зробити безліч розробок, написати десятки монографій і зробити власні відкриття в області фізіології.

Також він був особистим лікарем другого президента України Леоніда Кучми.