Якби Кабінет Міністрів пояснив логіку у введенні карантину вихідного дня, то питань би не було

Спеціаліст з управління репутацією Борис Тізенгаузен в інтерв'ю "Politeka Online" висловив свою думку з приводу логіки в діях влади при введенні карантину вихідного дня в Україні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За словами експерта, в діях українського уряду має бути присутня логіка, оскільки воно повинно було пояснити громадянам, навіщо закривають ресторани, але залишають метро.

"Якби Кабмін логічно пояснив, чому не можна закривати метро, але можна закрити ресторани... Одна станція метро за вечір людей більше пропускає через себе, ніж всі ресторани разом узяті", - заявив експерт.

Борис Тізенгаузен вважає, що Кабмін повинен був надати модель, яка б пояснила, чому заклади закривають на вихідні, а метро продовжує працювати. За словами експерта, влада повинна була пояснити, що люди, сидячи в ресторані навпроти один одного, заражаються коронавірусом швидше.

"Ось модель нам намалювала, що якщо ми закриємо ресторани, фітнес-центри, салони краси, то у нас буде не 11700, а, наприклад, через тиждень у нас буде 10100, потім буде 9700... якби вони нам на математичній моделі показали, що це дійсно ефективно, може бути і не було б питань у тих же рестораторів", - зазначив фахівець.

За його словами, такі обмеження, як продаж в ресторанах, нічого не дають. Крім того, Борис підкреслив, що українці давно перестали вірити владі, але якби вона заявила про локдаун, як було навесні, то з економікою б таких проблем не було.

"Навесні ми ж прийняли це і ніяка економіка нікуди особливо не обвалилася, тому що і гроші у нас знайшлися на ковидний фонд. Якщо жорсткий локдаун, то жорсткий. Але люди хочуть пояснень", - додав експерт.

Нагадаємо, що деякі українські міста відмовилися дотримуватися карантину вихідного дня.

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