Лікарям в Україні доведеться вибирати, кому з пацієнтів надавати допомогу та рятовати

Так, якщо ігнорування правил карантину і загальна ситуація з коронавірусом в Україні не зміниться, не виключено введення протоколу "сортування" хворих в медичний установах.

Про це попередила директор Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН України Вікторія Задорожна у коментарі виданню Країна.



Вона сказала, що "якщо все це буде продовжуватися-ми дійдемо до італійського сценарію". Задорожна також звернула увагу на складну ситуацію в лікарнях країни.

"Якби ви побували 10 хвилин в інфекційних відділеннях, де лікують хворих від коронавірусу, ви б побачили, який вантаж на медичних працівниках. Вони не встигають, нікуди вже класти хворих, багато важких хворих. Так як чим більше людей хворіють, тим більше буде "важких", - сказала вона.



Задорожна вважає, що Україні загрожує "італійський" сценарій і в такому випадку належне лікування і допомогу можуть отримати ті, у кого більше шансів вижити.

"Буде таке як в Італії - коли хворих привозили, не вистачало ліжок для допомоги, лікарів і апаратів ШВЛ. Вони були змушені надавати допомогу тим, хто мав більше перспектив та шансів вижити. Це не тому що вони так хотіли. Ось це найстрашніше, що може бути, якщо люди і далі будуть так ставитися до безпеки", – розповіла експерт.

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