Врачам в Украине придется выбирать, кому из пациентов оказывать помощь и спасать

Так, если игнорирование правил карантина и общая ситуация с коронавирусом в Украине не изменится, не исключено введение протокола "сортировки" больных в медицинский учреждениях.

Об этом предупредила директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л.В. Громашевского НАМН Украины Виктория Задорожная в комментарии изданию Страна.



Она сказала, что "если все это будет продолжаться – мы дойдем к итальянскому сценарию". Задорожная также обратила внимание на сложную ситуацию в больницах страны.

"Если бы вы побывали 10 минут в инфекционных отделениях, где лечат больных от коронавируса, вы бы увидели, какой груз на медицинских работниках. Они не успевают, некуда уже ложить больных, много тяжелых больных. Так как чем больше людей болеют, тем больше будет "тяжелых", – сказала она.



Задорожная считает, что Украине грозит "итальянский" сценарий и в таком случае надлежащее лечение и помощь могут получить те, у кого больше шансов выжить.

"Будет такое как в Италии – когда больных привозили, не хватало коек для помощи, врачей и аппаратов ИВЛ. Они были вынуждены оказывать помощь тем, кто имел больше перспектив и шансов выжить. Это не потому что они так хотели. Вот это самое страшное, что может быть, если люди и дальше будут так относиться к безопасности", – рассказала эксперт.

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