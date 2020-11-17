Медичні маски знижують передачу вірусу, але немає такого, щоб надів маску і стало менше людей

Ізраїльський доктор, анестезіолог-реаніматолог Борис Бриль в інтерв'ю "Politeka Online" розповів про рекомендації при коронавірусі і про те, чи захищають маски від вірусу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Медик пояснив, чи змінилися рекомендації, які давали в Міністерстві охорони здоров'я під час першої хвилі коронавірусу.

"Варто дотримуватися дистанції, ми знаємо, як люди хворіють, чому вони заражаються і так далі. Природно, немає 100% гарантії не захворіти, так само, як і немає 100% гарантії захворіти. Треба бути реалістами, в медицині такого немає, ми знаємо, як знизити тяжкість захворювання і кількість хворих одночасно", - стверджує лікар.

Він підкреслив, що багато громадян навіть не слухають всі рекомендації, а іноді говорять дурні речі, не знаючи нічого про медицину. Також ізраїльський медик пояснив, що медичні маски зменшують шанс передачі цього захворювання.

"Маски знижують передачу вірусу, це доведено дослідниками. Захворюваність знизиться через півтора місяці, тому що через принцип інкубаційного періоду ми бачимо, хто заразився. Немає такого, щоб надів маску і стало людей менше", - каже медик з Ізраїлю.

Крім того, він розповів, що існують люди, які носили маски, але все одно стали жертвою коронавірусу. Незважаючи на це, у них легше проходить захворювання, а кількість таких людей в країні - набагато менше.

"70% хворих, яких досліджували, носили маску. Але ті, хто бере участь у дослідженні, - зазвичай люди відповідальні",-говорить анестезіолог-реаніматолог Борис Бриль.

Нагадаємо, що у приватних лікарнях Києва вже закінчилися ліжко-місця для людей, які захворіли коронавірусом.

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