Медицинские маски снижают передачу вируса, но нет такого, чтобы надел маску и стало меньше людей

Израильский доктор, анестезиолог-реаниматолог Борис Бриль в интервью "Politeka Online" рассказал о рекомендациях при коронавирусе и о том, защищают ли маски от вируса (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Медик объяснил, поменялись ли рекомендации, которые давали в Министерстве здравоохранения во время первой волны коронавируса.

"Стоит соблюдать дистанцию, мы знаем, как люди болеют, почему они заражаются и так далее. Естественно, нет 100% гарантии не заболеть, так же, как и нет 100% гарантии заболеть. Надо быть реалистами, в медицине такого нет, мы знаем, как снизить тяжесть заболевания и количество заболевших одновременно", - утверждает врач.

Он подчеркнул, что многие граждане даже не слушают все рекомендации, а иногда говорят глупые вещи, не зная ничего о медицине. Также израильский медик объяснил, что медицинские маски уменьшают шанс передачи этого заболевания.

"Маски снижают передачу вируса, это доказано исследователями. Заболеваемость снизится через полтора месяца, потому что из-за принципа инкубационного периода мы видим, кто заразился. Нет такого, чтобы надел маску и стало людей меньше", - говорит медик из Израиля.

Кроме того, он рассказал, что существуют люди, которые носили маски, но все равно стали жертвой коронавируса. Несмотря на это, у них легче проходит заболевание, а количество таких людей в стране - намного меньше.

"70% заболевших, которых исследовали, носили маску. Но те, кто участвует в исследовании, - обычно люди ответственные", - говорит анестезиолог-реаниматолог Борис Бриль.

Напомним, что в частных больницах Киева уже закончились койко-места для людей, которые заболели коронавирусом.

Как сообщала Politeka, директор областной больницы в Днепре Инесса Шевченко заявила, что количество заболевших намного больше, чем указано в статистике.

Также Politeka писала, что эпидемиолог Виктория Задорожная предупредила, что в Украине может значительно ухудшиться ситуация с коронавирусом.