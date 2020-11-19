На борту літака президента України Володимира Зеленського встановлять супутниковий інтернет
Згідно з даними на системі "ProZorro" тендер виграла компанія Etihad Airways Engineering LLC, передає Politeka.net
Так, модернізація станції супутникового зв'язку на літаку обійдеться в 32,4 мільйона гривень.
Така новина не обійшла стороною українців, які досить різко відреагували на це в мережі.
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"Це ж чудово! Зможе ролики швидше викладати для виборців Голобородько... А ми, всього-то 1/4, як-небудь поживемо", "це якраз на вкрай необхідно", "так президенту і в офісі то інтернет потрібен, напевно, тільки для того, щоб в стрілялки грати, а в літаку взагалі нікчемному. А ці гроші можна витратити на кисень в лікарні", "Відосики то треба робити", "якраз саме час", - писали в мережі.
Раніше ми повідомляли, що кричущий випадок стався у Львові.
У місцевій лікарні вірус забрав життя п'ятьох людей з шести, які перебувають на лікуванні в одній палаті.
Нагадаємо, українців попередили, чого чекати від вірусу найближчим часом.
Як повідомляла Politeka, змучений вірусом українець попередив про незвичайні симптоми хвороби.
Також Politeka писала, що захворюваність китайським вірусом в Україні піде на спад, лікар назвала терміни.