На борту літака президента України Володимира Зеленського встановлять супутниковий інтернет

Згідно з даними на системі "ProZorro" тендер виграла компанія Etihad Airways Engineering LLC, передає Politeka.net

Так, модернізація станції супутникового зв'язку на літаку обійдеться в 32,4 мільйона гривень.

Така новина не обійшла стороною українців, які досить різко відреагували на це в мережі.

"Це ж чудово! Зможе ролики швидше викладати для виборців Голобородько... А ми, всього-то 1/4, як-небудь поживемо", "це якраз на вкрай необхідно", "так президенту і в офісі то інтернет потрібен, напевно, тільки для того, щоб в стрілялки грати, а в літаку взагалі нікчемному. А ці гроші можна витратити на кисень в лікарні", "Відосики то треба робити", "якраз саме час", - писали в мережі.

Раніше ми повідомляли, що кричущий випадок стався у Львові.



У місцевій лікарні вірус забрав життя п'ятьох людей з шести, які перебувають на лікуванні в одній палаті.

В'ячеслав Семененко, який пробув там два тижні, розповів про те, що відбувається: