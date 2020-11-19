На борту самолета президента Украины Владимира Зеленского установят спутниковый интернет
Согласно данным на системе "ProZorro" тендер выиграла компания Etihad Airways Engineering LLC, передает Politeka.net
Так, модернизация станции спутниковой связи на самолете обойдется в 32,4 миллиона гривен.
Такая новость не обошла стороной украинцев, которые довольно резко отреагировали на это в сети.
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"Это же чудесно! Сможет ролики быстрее выкладывать для избирателей Голобородько... А мы, всего-то 1/4, как-нибудь поживём", "Это как раз на крайне необходимо", "Да президенту и в офисе то интернет нужен, наверное, только для того, чтоб в стрелялки играть, а в самолёте вообще никчему. А эти деньги можно потратить на кислород в больницы", "Видосики то надо делать", "Как раз самое время", - писали в сети.
Ранее мы сообщали, что вопиющий случай произошел во Львове.
В местной больнице вирус забрал жизни пятерых людей из шести, находящихся на лечении в одной палате.
Напомним, украинцев предупредили, чего ждать от вируса в ближайшее время.
Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.
Также Politeka писала, что заболеваемость китайским вирусом в Украине пойдет на спад, врач назвала сроки.