На борту самолета президента Украины Владимира Зеленского установят спутниковый интернет

Согласно данным на системе "ProZorro" тендер выиграла компания Etihad Airways Engineering LLC, передает Politeka.net

Так, модернизация станции спутниковой связи на самолете обойдется в 32,4 миллиона гривен.

Такая новость не обошла стороной украинцев, которые довольно резко отреагировали на это в сети.

"Это же чудесно! Сможет ролики быстрее выкладывать для избирателей Голобородько... А мы, всего-то 1/4, как-нибудь поживём", "Это как раз на крайне необходимо", "Да президенту и в офисе то интернет нужен, наверное, только для того, чтоб в стрелялки играть, а в самолёте вообще никчему. А эти деньги можно потратить на кислород в больницы", "Видосики то надо делать", "Как раз самое время", - писали в сети.

Ранее мы сообщали, что вопиющий случай произошел во Львове.



В местной больнице вирус забрал жизни пятерых людей из шести, находящихся на лечении в одной палате.

Вячеслав Семененко, который пробыл там две недели, рассказал о происходящем: