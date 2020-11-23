Творець музичних груп "Гриби" і "Quest Pistols" Юрій Бардаш здивував заявою про Донбас

Зокрема Бардаш під час інтерв'ю в програмі Сергія Іванова "Антиподи" заявив, що йому байдужий Донбас, і він навіть не знав, що там тривають військові дії, передає Діалог.

"Та мені по**й. Там же вже не стріляють... А, там, що ще стріляють? Досі все це відбувається? Начебто ж Зеленський вирішив? Що я можу сказати? Прикро", - сказав він.



Ведучий попросив Бардаша, який сам родом з Алчевська, озвучити свою думку, чому деякі люди з Донбасу пішли воювати проти своєї країни. Він у цьому всьому звинуватив пропаганду.

За його словами, спочатку йде один "кач", там інший" кач " і люди починають вірити всьому підряд. Крім того, він підкреслив, що не сумує за рідним краєм, адже давно живе в столиці України.

Також раніше повідомлялося, що Юрій Бардаш повторив кліше пропаганди росЗМІ, заявивши про "цькування" російськомовного населення і жителів Донбасу.

Так, продюсер заявив, що в Україні нібито заборонили всі російські школи, хоча в країні велика частина українців розмовляє саме російською мовою. Крім того, він відмітив, що бачить в Україні постійний тиск на жителів Донбасу.

Нагадаємо, що український музикант Бардаш звинуватив Україну за беззаконня на Донбасі.

Також Politeka писала, що продюсер групи “Гриби” влаштував публічні розборки з дружиною.