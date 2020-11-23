Україні необхідні 2-3 тижні локдауна для того, щоб розвантажити лікарні

Україна вже наближається до необхідності тотального локдауну замість карантину вихідного дня і в першу чергу потрібно буде обмежити курсування громадського транспорту. Адже карантин вихідного дня не діє.

Таку думку озвучила лікар-педіатр, доктор медичних наук Марина Маменко в ефірі "Україна 24".

"Мені здається, що в певний час ми прийдемо до тотального локдауну – 2-3 тижні необхідні для того, щоб розвантажити лікарні. Якщо ми не готові до свідомих обмежень щодня, змушені будемо терпіти більш суворі зовнішні обмеження", – сказала вона.

На думку лікаря, під час локдауна потрібно зупинити громадський транспорт, так як він несе основні ризики зараження.

У той же самий час, треба буде мобілізувати громадський транспорт для перевезення тих людей, які змушені будуть працювати в лікарнях, аптеках і продуктових магазинах.

"Громадський транспорт - це місце, де з найбільшою ймовірністю можна отримати інфікування. Якщо на початку карантинних обмежень навесні якось намагалися водії стримувати населення, і населення було більш свідомим, то складно сказати, що є обмеження зараз", – зазначила Маменко.

Нагадаємо, епідеміолог благає про допомогу через вірус, в лікарнях не вистачає медиків.

Як повідомляла Politeka, змучений вірусом українець попередив про незвичайні симптоми хвороби.

Також Politeka писала, що захворюваність китайським вірусом в Україні піде на спад, лікар назвала терміни.