Україні необхідні 2-3 тижні локдауна для того, щоб розвантажити лікарні
Україна вже наближається до необхідності тотального локдауну замість карантину вихідного дня і в першу чергу потрібно буде обмежити курсування громадського транспорту. Адже карантин вихідного дня не діє.
Таку думку озвучила лікар-педіатр, доктор медичних наук Марина Маменко в ефірі "Україна 24".
"Мені здається, що в певний час ми прийдемо до тотального локдауну – 2-3 тижні необхідні для того, щоб розвантажити лікарні. Якщо ми не готові до свідомих обмежень щодня, змушені будемо терпіти більш суворі зовнішні обмеження", – сказала вона.
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На думку лікаря, під час локдауна потрібно зупинити громадський транспорт, так як він несе основні ризики зараження.
У той же самий час, треба буде мобілізувати громадський транспорт для перевезення тих людей, які змушені будуть працювати в лікарнях, аптеках і продуктових магазинах.
"Громадський транспорт - це місце, де з найбільшою ймовірністю можна отримати інфікування. Якщо на початку карантинних обмежень навесні якось намагалися водії стримувати населення, і населення було більш свідомим, то складно сказати, що є обмеження зараз", – зазначила Маменко.
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