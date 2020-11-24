Кондуктор зробив зауваження хлопцям, які увійшли в тролейбус без масок, але їм це не дуже сподобалося

Так, у Маріуполі четверо хлопців побили 23-річного пасажира тролейбуса, який заступився за кондуктора (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Подія сталася 20 листопада, о 22:10 на одній із зупинок громадського транспорту в Центральному районі, повідомила прес-служба центрального відділу поліції Донецької області.

Кондуктор зробила зауваження молодим людям, двоє з яких увійшли в салон без захисних масок. На зауваження кондуктора вони відреагували нецензурними висловлюваннями.

За жінку кондуктора заступився 23-річний пасажир, спробувавши пояснити, що так себе не можна поводити.

Порушникам не сподобалися слова молодого чоловіка і не довго думаючи, вони накинулися на нього з кулаками та кричали немов божевільні.

Особи підозрюваних були встановлені, ними виявилися місцеві жителі у віці від 18 до 19 років.

Поліцейські внесли подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередніми ознаками ч.1 ст. 125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження). Триває досудове розслідування.

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