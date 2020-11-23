Локдаун уничтожит малый и средний бизнес, украинцам нужно готовиться, так как будет довольно тяжело

Такое мнение украинский блогер и предприниматель, а также политический аналитик Сергей Корнак на своем канале в YouTube.

Сергей Корнак прокомментировал решение украинского правительства ввести по всей стране полноценный локдаун в конце ноября. Но предприниматель считает, что таким образом правительство уничтожает весь бизнес и всю экономику страны, в целом.

"Локдаун – это полная остановка всей жизнедеятельности страны. Можно ли было этого избежать? Конечно можно. Карантин должен быть адаптированный … Если 100% загрузка в ресторанах, кафе, торговых центрах, тогда заражается более 80% населения, – это крупные скопления людей", - заявил видеоблогер.

Он подчеркнул, что вирус поражает места, где собираетс большое количество людей. По его словам, если бы в нашей стране ограничили количество людей в транспорте, метро и заведениях на 50%, выдавали бы бесплатно медицинские маски, а также расширили госпитали, то ситуация была бы другой.

"26 ноября подготовьтесь к локдауну, закроют всю страну, я не знаю, что будет делать мелкий бизнес. Это жуткое состояние, когда, ни копейки не компенсируя, надо платить аренды, надо платить налоги, и ни в чем помощи нет. Это называется "геноцид украинского народа"", - озвучил предприниматель и блогер.

Сергей Корнак обратился к украинцам и предупредил их, что будет довольно нелегко, поскольку число заболевших коронавирусом будет стремительно расти. По его словам, в больницах будут лежать только за деньги, поскольку койки уже заняты.

"Готовьтесь к 26 числу, потому что легко не будет, количество зараженных будет увеличиваться. Очень тяжело, 1600 гривен стоят тесты … Койки в больницах уже заняты, только за бабки. Останутся только богатые, кто может заплатить, тот выживет, кто нет – идите сдохните. Горите все в аду. Это не правительство – это враги", - подчеркнул Сергей Корнак.

Напомним, что видеоблогер и предприниматель Сергей Корнак рассказал о законе про реформу СБУ.

Как сообщала Politeka, Сергей Корнак сравнил борьбу с коронавирусом в нашей стране и в Грузии.

Также Politeka писала, что блогер Сергей Корнак объяснил, в чем негативные стороны введения локдауна.