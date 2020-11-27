У нас все поступления в государственный бюджет – это налоги с простых граждан

Такое мнение высказал блогер и предприниматель Сергей Корнак на своем канале в YouTube.

Сергей Корнак рассказал о бюджете, который должно принять украинское правительство до конца этого года. Корнак подчеркнул, что если депутаты не примут бюджет на следующий год, то можно будет пользоваться бюджетом за 2020 год.

"У нас, как обычно, никто не стремится исполнить бюджет, как пойдет, так и пойдет. Бюджет можно всегда исправить, дополнить, поменять и так далее. Вдруг, если депутаты не примут бюджет, тогда мы пользуемся бюджетом 20-го года и будем работать по нему. Страшного ничего нет", - уточнил Сергей Корнак.

По словам Корнака, украинские олигархи никакую лепту в бюджет страны не вносят и никакие деньги туда не платят. Он подчеркнул, что весь бюджет государства состоит только из различного рода налогов простых граждан Украины.

"Олигархи, которые пользуют недра нашей страны, не платят туда ни копейки, эти 3-4% - это ограбление страны. У нас все поступления в бюджет – налоги на прибыль, акцизные налоги, налоги на импортные товары. Наше государство, как клещ, который сидит на шее своих людей и только душит налогами, ничем не помогая", - добавил Сергей Корнак.

Блогер также рассказал, что дыра нашего государства будет составлять половину от всего государственного бюджета. По словам Корнака, наша страна изымает только налоги украинцев, в страну не поступает рентная плата.

"Это чистое надувательство, мы валимся в сильное пике, мы собираем только налоги. У нас нет поступления от рентной платы, которая во всем мире является подушкой, пол бюджета – это гарантированная рентная плата от добычи полезных ископаемых", - добавил Сергей Корнак.

Напомним, что блогер Сергей Корнак рассказал, что собой являл Майдан в 2014 году в Украине.

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