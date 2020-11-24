Болезнь Владимира Зеленского является враньем и манипуляцией для того, чтобы сбежать от скандала с КСУ

Такое мнение высказал видеоблогер и предприниматель, а также политический аналитик Сергей Корнак на своем канале в YouTube.

На днях украинский президент Владимир Зеленский сообщил о том, что от него отступил коронавирус, которым он не так давно заболел. По мнению Корнака, болезнь президента была неправдивой, поскольку он уже спустя 2 недели заявил о своем выздоровлении.

"Президент заболел 9 числа, объявил о своей болезни и ровно через 14 дней, 23 числа, он объявляет, что он здоров. Меня возмущает уровень цинизма, вранья. 14 дней – это когда вирус подтверждается у человека, заболел он или нет, это активация, заболел ты вирусом или нет. Но никак эти 14 дней – это срок выздоровления", - объяснил видеоблогер.

Поэтому Сергей Корнак считает, что президент не болел, это все является "враньем и манипуляцией". Блогер заметил, что Зеленский был достаточно счастливым и радостным, поэтому Корнак не понимает, для чего Зеленский лечился в Феофании, если у него нет симптомов.

"Президент не болел коронавирусом, нам соврали, нас обманули. Для чего ему надо было? Президент потерял лицо, когда его законопроект, который он подал в Раду, просто проигнорировали, на него наплевали. В комитет подали законопроект Разумкова и Дубинского, система с Конституционным Судом повисла", - добавил Сергей Корнак.

Видеоблогер считает также, что нужно было как-то отвлечь внимание публики, поэтому и выдумали, что президент заразился коронавирусом. Кроме того, Корнак обратил внимание и на назначение Оксаны Маркаровой на должность посла Украины в Соединенных Штатах Америки.

"Надо назначать Маркарову, чтобы улучшить отношения с США. Вы понимаете степень цинизма? Это невероятный зашквар. Маркарова долгие годы сотрудничала с МВФ, то есть, ей будет легче уговорить МВФ дать нам кредит. Такого всплеска событий я не ожидал, это уже зашквар, 95-й Квартал, все по приколу", - считает Сергей Корнак.

Напомним, что блогер Сергей Корнак рассказал о выборах во Львове и о том, что они значили для Петра Порошенко.

Как сообщала Politeka, Сергей Корнак предупредил украинцев и посоветовал готовиться к локдауну.

Также Politeka писала, что блогер Сергей Корнак объяснил, почему Владимир Зеленский лечится не дома.