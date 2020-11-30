Дыра в государственном бюджете Украины составляет 300 миллиардов гривен, поэтому пополнять его будут налогами

Свое мнение касательно этого высказал украинский предприниматель и видеоблогер Сергей Корнак на своем канале в YouTube.

Сергей Корнак объяснил, что сейчас творится с платежами в государственный бюджет и с его доходной частью. Корнак предположил, что может сделать правительство, чтобы заполнить бюджет и закрыть огромную дыру в нем.

"Дырка в бюджете составляет 300 миллиардов гривен – цифра дикая. На конец года правительство планирует собрать налоги на 110 миллиардов гривен, то есть, по 55 миллиардов гривен в месяц. Это оптимистичная статья доходов, при всей выкрутке бизнеса может быть 120 миллиардов", - рассказал Сергей Корнак.

По словам Корнака, чтобы предотвратить выхода людей на различного рода митинги, правительство выплатит пенсии и зарплаты бюджетникам. Корнак подчеркнул, что больше украинская власть не сможет никому ничего выплатить физически.

"Самая большая статья доходов становится налоги с ЖКХ, дикая ситуация. У нас 7 миллионов заробитчан, но их семьи и дети живут здесь, как заложники. Ты поехал на работу, тебе все равно надо передавать бабки семье. Как можно взять эти бабки у твоей семьи? Единственный хороший вариант – поднять тарифы ЖКХ", - предположил Сергей Корнак.

Корнак также подчеркнул, что в Верховную Раду подали законопроект по поводу коллекторского исполнения забора денег. В таком случае компании коллекторов будут оснащать, чтобы в случае неуплаты за квартиру у украинцев отбирать жилища.

"Везде засада, все предусмотрено. Поэтому пополнение бюджета в теплые зимние месяца – это налоги ЖКХ. В любом случае выиграть суды с ними не удастся, отключить свои квартиры от тепла тоже не удастся. Это называется «геноцид», забирают последнее", - добавил Сергей Корнак.

Напомним, что видеоблогер Сергей Корнак рассказал о бюджете Украины, который должны принять до конца этого года.

Как сообщала Politeka, Сергей Корнак считает, что болезнь Владимира Зеленского придумана специально, чтобы избежать скандала с КСУ.

Также Politeka писала, что блогер Сергей Корнак призвал украинцев готовиться к жесткому локдауну в стране.