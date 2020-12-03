В українських лікарнях бракує анестезіологів, реаніматологів, реанімаційних медсестер

Наприклад, в Одесі не вистачає медиків: хворих лікують лікарі навіть вузьких напрямків – гінекологи, кардіологи та інші. Проте така проблема існує не тільки в Одесі, а скрізь в Україні.

Про це розповіла в інтерв'ю "Радіо Свобода" одеський волонтер, голова благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова.

"Зараз "ковідних" лікують і гінекологи, і сімейні лікарі, і кардіологи, і гастроентерологи, і комбустіологи... Вони заходять в "зону" і лікують. Я ще в квітні говорила, коли всі купували апарати ШВЛ, лікарів придбати не можна", – підкреслила активістка.

За інформацією волонтера, уряд Польщі прийняв рішення про те, що реаніматологи, анестезіологи і молодший медичний персонал більше не зобов'язані підтверджувати диплом.

"Вони запрошують до себе лікарів з України та Білорусі, так що нам кінець. Я розумію, що лікарі туди поїдуть, самі розумієте чому, але я тоді не розумію, що ми будемо робити", – сказала Ножевнікова.

За її словами, в лікарнях не вистачає анестезіологів, реаніматологів, реанімаційних медичних сестер. Вона нагадала, що в жовтні стало відомо, що через брак фахівців до лікування хворих коронавірусом планують залучати інтернів.

"Таких працівників готують роками. Тому, коли я чую поради "візьміть інтернів і підготуйте їх за кілька місяців", то навіть я сміюся. Що говорити про лікарів, які в цьому розбираються, – вони просто за голову хапаються", – підкреслила вона.

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Як повідомляла Politeka, ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі.

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