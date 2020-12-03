В украинских больницах не хватает анестезиологов, реаниматологов, реанимационных медсестер

Например, в Одессе не хватает медиков: больных лечат врачи даже узких направлений – гинекологи, кардиологи и другие. Но такая проблема существует не только в Одессе, а везде в Украине.

Об этом рассказала в интервью "Радио Свобода" одесский волонтер, глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова.

"Сейчас "ковидных" лечат и гинекологи, и семейные врачи, и кардиологи, и гастроэнтерологи, и комбустиологи... Они заходят в "зону" и лечат. Я еще в апреле говорила, когда все покупали аппараты ИВЛ, врачей приобрести нельзя ", – подчеркнула активистка.

По информации волонтера, правительство Польши приняло решение о том, что реаниматологи, анестезиологи и младший медицинский персонал больше не обязаны подтверждать диплом.

"Они приглашают к себе врачей из Украины и Беларуси, так что нам конец. Я понимаю, что врачи туда поедут, сами понимаете почему, но я тогда не понимаю, что мы будем делать", – сказала Ножевникова.

По ее словам, в больницах не хватает анестезиологов, реаниматологов, реанимационных медицинских сестер. Она напомнила, что в октябре стало известно, что из-за нехватки специалистов к лечению больных коронавирусом планируют привлекать интернов.

"Таких работников готовят годами. Поэтому, когда я слышу советы "возьмите интернов и подготовьте их за несколько месяцев", то даже я смеюсь. Что говорить о врачах, которые в этом разбираются, – они просто за голову хватаются", – подчеркнула она.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что вирус забрал жизнь супругов на Киевщине, ушли с разницей в несколько дней.