В одному з українських сіл пацієнти з коронавірусом залишилися один на один з хворобою

Так, в селі Нехаївка Чернігівської області місцеві жителі залишилися без лікарської допомоги. Сімейний лікар приїжджав до них із сусіднього села двічі на тиждень.

Але сталася трагедія - їх єдиний сімейний лікар помер від коронавірусу, а нового медика пацієнти вже чекають довгий час, йдеться у сюжеті " Громадського" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Місцеві опинилися один на один з коронавірусом, вони хворіють сім'ями, але їх ніхто не лікує. Лише іноді до них на виклики приїжджають місцеві медсестри. Ті, кому стає зовсім погано змушені зібрати гроші і заплатити водієві амбулаторії, щоб той відвіз їх в районну лікарню.

В окрузі залишилося лише три медсестри, деякі працюють на півставки. У разі необхідності вони підміняють один одного. Сімейна медсестра Олена Омілечко розповіла, що доводиться працювати з 8 ранку до 8 вечора, частенько вона виїжджає на нічні виклики. При цьому жінка визнає, що навантаження дуже велике, але швидка з районної лікарні на виклики приїжджає завжди.

У сільраді Нехаївки визнають, що проблема дуже серйозна і вже пройшло 50 днів, як люди залишилися без лікаря. Сергій Заводченко, староста села Нехаївка, зазначає, що за 50 днів проблема не вирішена, адже важко вирішити це питання. Але вони готові прийняти сімейного лікаря "з дорогою душею".

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