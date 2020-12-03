В одном из украинских сел пациенты с коронавирусом остались один на один с болезнью

Так, в селе Нехаевка Черниговской области местные жители остались без врачебной помощи. Семейный врач приезжал к ним из соседнего села дважды в неделю.

Но произошла трагедия - их единственный семейный врач умер от коронавируса, а нового медика пациенты уже ждут долгое время, говорится в сюжете "Громадського" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Местные оказались один на один с коронавирусом, они болеют семьями, но их никто не лечит. Лишь иногда к ним на вызовы приезжают местные медсестры. Те, кому становится совсем плохо вынуждены собрать деньги и заплатить водителю амбулатории, чтобы тот отвез их в районную больницу.

В округе осталось лишь три медсестры, некоторые работают на полставки. В случае необходимости они подменяют друг друга. Семейная медсестра Елена Омилечко рассказала, что приходится работать с 8 утра до 8 вечера, частенько она выезжает на ночные вызовы. При этом женщина признает, что нагрузка очень большая, но скорая с районной больницы на вызовы приезжает всегда.

В сельсовете Нехаевки признают, что проблема очень серьезная и уже прошло 50 дней, как люди остались без врача. Сергей Заводченко, староста села Нехаевка, отмечает, что за 50 дней проблема не решена, ведь трудно решить этот вопрос. Но они готовы принять семейного врача "с дорогой душой".

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что вирус забрал жизнь супругов на Киевщине, ушли с разницей в несколько дней.