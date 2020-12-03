Зростання захворюваності на китайський вірус і нестача ліжок змушують багатьох замислюватися, що ж відбувається з киснем

З сьогоднішньою динамікою захворюваності в Україні вільні місця в лікарнях для лікування важких хворих, які потребують кисневої підтримки дихальної діяльності, закінчуються катастрофічно швидко. Ситуація з киснем досягла апогею в Україні.

Заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак в інтерв'ю "Телеграф" назвала області України, де є найбільші проблеми з киснем для хворих. Таких областей сім.

На жаль, відсутність лікарняних ліжок з доступом до кисню сьогодні стала вузьким "місцем" у боротьбі України з коронавірусом. За словами заступника міністра охорони здоров'я, на сьогоднішній день проблеми з киснем для хворих коронавірусом є в шести областях: в Донецькій, Луганській, Закарпатській, Рівненській, Одеській, Дніпропетровській областях.

Також висока питома вага ліжок з киснем у Хмельницькій області - на рівні 70%. Чиновник зазначила, щоб активізувати роботу областей по кисню було виділено дві цільові субвенції для лікарень – у розмірі 1,5 млрд грн.

Нагадаємо, станом на ранок четверга, 3 грудня, в Україні офіційно підтверджено 772 760 випадків коронавірусної інфекції. З них 14 496 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померли вже 12 960 осіб (+243 за добу), а 384 426 пацієнтів (+15 372 за добу) повністю побороли хворобу.

Нагадаємо, китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі.

Також Politeka писала, що вірус забрав життя подружжя на Київщині, пішли з різницею в кілька днів.