Рост заболеваемости на китайский вирус и нехватка коек заставляют многих задумываться, что же происходит с кислородом

С сегодняшней динамикой заболеваемости в Украине свободные места в больницах для лечения тяжелых больных, нуждающихся в кислородной поддержке дыхательной деятельности, заканчиваются катастрофически быстро. Ситуация с кислородом в Украине достигла апогея.

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак в интервью "Телеграф" назвала области Украины, где есть самые большие проблемы с кислородом для больных. Таких областей семь.

К сожалению, отсутствие больничных коек с доступом к кислороду сегодня стало узким "местом" в борьбе Украины с коронавирусом. По словам заместителя министра здравоохранения, на сегодняшний день проблемы с кислородом для больных коронавирусом есть в шести областях: Донецкой, Луганской, Закарпатской, Ривненской, Одесской, Днепропетровской областях.

Также высокий удельный вес коек с кислородом в Хмельницкой области – на уровне 70%. Чиновник отметила, чтобы активизировать работу областей по кислороду было выделено две целевые субвенции для больниц – в размере 1,5 млрд грн.

Напомним, по состоянию на утро четверга, 3 декабря, в Украине официально подтверждены 772 760 случаев коронавирусной инфекции. Из них 14 496 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 12 960 человек (+243 за сутки), а 384 426 пациентов (+15 372 за сутки) полностью побороли болезнь.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что вирус забрал жизнь супругов на Киевщине, ушли с разницей в несколько дней.