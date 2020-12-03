В Україні кількість викликів служби швидкої допомоги збільшилася вдвічі

До хворих або з підозрою на коронавірус бригади швидкої допомоги ніяк не зможуть приїхати швидко. Хоча швидка допомога повинна прибувати на термінові виклики в місті протягом 10 хвилин, а на не екстрені - протягом 20.

Але лікарі, через спалах коронавірусу, перед приїздом повинні спочатку одягнутися в захисні комбінезони, що займає час, йдеться в ТСН.

Керівник Центру екстреної медичної допомоги Андрій Васько розповів, що швидка допомога за викликом зараз прибуває тільки в 30% вчасно, вкладаючись в нормативи для міської зони. У 70% прибуття із запізненням - часом на 2 хвилини, часом на 5 хвилин, а іноді більше, зараз швидка прибуває від 20 хвилин до півгодини. З сьогоднішніми проблемами в швидкій, не всі українці можуть дочекатися допомоги.

За його словами, в цілому, час прибуття швидкої на виклики до інфікованих коронавірусом залежить від того, де знаходиться пацієнт і наскільки терміново його потрібно госпіталізувати.

Також Андрій Васько зазначив, що лікарням не вистачає водіїв швидкої допомоги і самих автомобілів.

"Це, скажімо так, наша стандартна проблема. Нам потрібно більше нових машин. Так, навіть ті автомобілі, які вважаються іномарками, вже зараз виїхали свій ресурс. У них вже такий ступінь зносу, що в європейських країнах вони б вже давно не функціонували",- визнає він.

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