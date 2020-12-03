В Украине количество вызовов службы скорой помощи увеличилось вдвое

К больным или с подозрением на коронавирус бригады скорой помощи никак не смогут приехать быстро. Хотя скорая помощь должна прибывать на срочные вызовы в городе в течение 10 минут, а на не экстренные - в течение 20.

Но врачи, из-за вспышки коронавируса, перед приездом должны сначала одеться в защитные комбинезоны, что занимает время, говорится в ТСН.

Руководитель Центра экстренной медицинской помощи Андрей Васько рассказал, что скорая помощь по вызову сейчас прибывает только в 30% вовремя, укладываясь в нормативы для городской зоны. В 70% прибытия есть с опозданием - порой на 2 минуты, порой на 5 минут, а иногда больше, сейчас скорая прибывает от 20 минут до полтора часа. С сегодняшними проблемами в скорой, не все украинцы могут дождаться помощи.

По его словам, в целом, время прибытия скорой на вызовы к инфицированным коронавирусом зависит от того, где находится пациент и насколько срочно его нужно госпитализировать.

Также Андрей Васько отметил, что больницам не хватает водителей скорой помощи и самих автомобилей.

"Это, скажем так, наша стандартная проблема. Нам нужно больше новых машин. Так, даже те автомобили, которые считаются иномарками, уже сейчас выехали свой ресурс. У них уже такая степень износа, что в европейских странах они бы уже давно не функционировали", - признает он.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что вирус забрал жизнь супругов на Киевщине, ушли с разницей в несколько дней.