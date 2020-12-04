З українських лікарень масово звільняється молодший персонал



Про ситуацію, яка склалася в медзакладах Рівного та області розповіла волонтер Вікторія Шинкаренко в коментарі "Обозревателю".



За її словами, з медустанов почав масово звільнятися молодший персонал, оскільки помирати за 3,5-4 тисячі гривень ніхто не хоче. Справа в тому, що більшість санітарок знаходяться в зоні ризику за віком.

Волонтер зазначила, що в Польщі уряд прийняв рішення брати на роботу лікарів з таких країн як Україна і Білорусь, за спрощеною процедурою.

"Так от на першу чергу комісії, яка розглядатиме кандидатури, заяви подали 480 лікарів. Думаю, скоро у нас медиків вже не буде при таких зарплатах і при такому ставленні", – впевнена Шинкаренко.

Раніше ми повідомляли, що жителі села Нехаївка в Чернігівській області зовсім залишилися без лікаря.

Медик, яка навідувалася в населений пункт померла від" китайського " вірусу.

"Зараз у нас в селі люди поголовно сім'ями лежать. І ніхто не знає, що у них. Хворіють люди: чи то просто, чи то ковід. Ми нічого не знаємо", - розповіла місцева мешканка.

Нагадаємо, Китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі.

Також Politeka писала, що вірус забрав життя подружжя на Київщині, пішли з різницею в кілька днів.



