З українських лікарень масово звільняється молодший персонал
Про ситуацію, яка склалася в медзакладах Рівного та області розповіла волонтер Вікторія Шинкаренко в коментарі "Обозревателю".
За її словами, з медустанов почав масово звільнятися молодший персонал, оскільки помирати за 3,5-4 тисячі гривень ніхто не хоче. Справа в тому, що більшість санітарок знаходяться в зоні ризику за віком.
Волонтер зазначила, що в Польщі уряд прийняв рішення брати на роботу лікарів з таких країн як Україна і Білорусь, за спрощеною процедурою.
"Так от на першу чергу комісії, яка розглядатиме кандидатури, заяви подали 480 лікарів. Думаю, скоро у нас медиків вже не буде при таких зарплатах і при такому ставленні", – впевнена Шинкаренко.
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Раніше ми повідомляли, що жителі села Нехаївка в Чернігівській області зовсім залишилися без лікаря.
Медик, яка навідувалася в населений пункт померла від" китайського " вірусу.
"Зараз у нас в селі люди поголовно сім'ями лежать. І ніхто не знає, що у них. Хворіють люди: чи то просто, чи то ковід. Ми нічого не знаємо", - розповіла місцева мешканка.
Нагадаємо, Китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.
Як повідомляла Politeka, ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі.
Також Politeka писала, що вірус забрав життя подружжя на Київщині, пішли з різницею в кілька днів.