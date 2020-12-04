Колишня прокурор анексованого Росією Криму і депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська оцінила ситуацію з епідемією на півострові
Як передає Politeka.net, обурення вона висловила на своїй сторінці в Facebook.
За її словами, справа дійшла до катастрофи.
"Добре, звичайно, говорити про те, що кримчани займаються самолікуванням, та ще й неправильним антибіотиком, за яким черги у всіх регіонах країни. Але коли до людей не виїжджає Швидка медична допомога, а в лікарнях немає місць (та й тестів на всіх не вистачає), то чим, на думку Кримського Росздравнадзора, потрібно займатися хворим?",- задалася питанням російський політик.
Така заява скандальної Поклонської не залишилася без уваги громадськості:
"Вся країна суцільний козлятник", "Так, ситуація паршива. Призначати антибіотики можна тільки індивідуально, а не всім підряд. Допомогти людям можна. Потрібен центр куди можна зателефонувати і їм дадуть відповідь компетентні фахівці", " що особисто ви зробили за чотири роки, перебуваючи на годуванні у народу, щоб змінити ситуацію?! Ви просто верещите -" у Криму, в лікарнях, стіни фарбують по старій фарбі; ліжка з хворими стоять в коридорах" !!! Це сталося тільки вчора? Ви були прокурором Криму і здійснювали загальний нагляд, а скільки років ви депутатствуете?",- писали під постом політика.
"Вся країна суцільний козлятник", "Так, ситуація паршива. Призначати антибіотики можна тільки індивідуально, а не всім підряд. Допомогти людям можна. Потрібен центр куди можна зателефонувати і їм дадуть відповідь компетентні фахівці", " що особисто ви зробили за чотири роки, перебуваючи на годуванні у народу, щоб змінити ситуацію?! Ви просто верещите -" у Криму, в лікарнях, стіни фарбують по старій фарбі; ліжка з хворими стоять в коридорах" !!! Це сталося тільки вчора? Ви були прокурором Криму і здійснювали загальний нагляд, а скільки років ви депутатствуете?",- писали під постом політика.
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