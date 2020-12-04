Колишня прокурор анексованого Росією Криму і депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська оцінила ситуацію з епідемією на півострові

Як передає Politeka.net, обурення вона висловила на своїй сторінці в Facebook.



За її словами, справа дійшла до катастрофи.