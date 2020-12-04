Українські лікарі скаржаться на умови роботи під час пандемії

Слова одного з медиків місцевої лікарні передає видання "Нікополь 24".

За словами сімейного лікаря, кількість роботи збільшується з кожним днем.

"Зараз мій робочий день перетворився на пекло. Черги під дверима, половина з них не записана на прийом, тому що вже немає місць. Телефон не замовкає під час прийому, люди дзвонять, у них температура, вони задихаються. В результаті отримувати більше я не стала, А роботи додалося рази в три. Прилаштувати пацієнта в лікарню дуже складно, місць немає. Зробити ПЛР-тест за рахунок держави неможливо, люди чекають тиждень. У мене телефон дзвонить навіть вночі", - поділилася лікар Вікторія.

Також вона зазначила, що Умови праці змушують її колег звільнятися.

"Мої знайомі лікарі вже звільнилися, або шукають таку можливість. Краще посидіти поки вдома, а коли пандемія стихне, оформитися ФОПом і вести свою практику", – вважає Вікторія.



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