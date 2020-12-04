Украинские врачи жалуются на условия работы во время пандемии

Слова одного из медиков местной больницы передает издание "Никополь 24".

По словам семейного врача, количество работы увеличивается с каждым днем.

"Сейчас мой рабочий день превратился в ад. Очереди под дверями, половина из них не записана на прием, потому что уже нет мест. Телефон не замолкает во время приема, люди звонят, у них температура, они задыхаются. В результате получать больше я не стала, а работы прибавилось раза в три. Пристроить пациента в больницу очень сложно, мест нет. Сделать ПЦР-тест за счет государства невозможно, люди ждут неделю. У меня телефон звонит даже ночью", – поделилась врач Виктория.

Также она отметила, что условия труда вынуждают ее коллег увольняться.

"Мои знакомые врачи уже уволились, или ищут такую возможность. Лучше посидеть пока дома, а когда пандемия стихнет, оформиться ФОПом и вести свою практику", – считает Виктория.



Ранее мы сообщали, что трагическая новость также всколыхнула и Львовщину - 11 ноября вирус забрал жизни Анны и Богдана Городенчуков.

Супруги врачи до самого своего конца помогали больным, боролись за каждую жизнь, но вирус оказался сильнее.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что вирус забрал жизнь супругов на Киевщине, ушли с разницей в несколько дней.







