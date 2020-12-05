В Україні занепадає все більше селищ, і причиною цьому стають агрокомпанії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на ВВС.

Так, мешканці села Мацківці, що на Полтавщині, розповіли, у що перетворився їхній рідний край за останні роки.

Місцевий мешканець Олександр Трубка провів журналістам екскурсію руїнами - залишками тракторної бригади. Це ангар, ремонтна майстерня, адмінбудівля, які були зведені ще в 30-х роках минулого століття.

"Оця вся територія була заасфальтована для того, щоб зберігати тут техніку. Представники агрохолдингу приїхали й все це зруйнували", - розводить руками чоловік.

За його словами, наразі поліція також розслідує дії агрохолдингу щодо ангара за статтею "самоправство".

У минулому Трубка працював головним інженером на місцевому підприємстві "Світанок", яке кілька разів перепродавали в різні руки. В кращі часи там працювали близько 500 людей.

Зрештою дві третини орендованого ним майна та виробничих потужностей викупив один із найбільших агрохолдингів країни. Він орендує земельні паї в місцевих мешканців.

За словами селян, представники компанії разом зі своєю озброєною охороною в 2019 році зруйнували приміщення тракторної бригади, два автомобільні гаражі, критий тік.

"Коли проходила ця руйнація, працівники пригнали сюди будівельну техніку, зокрема екскаватор, просто взяли й зірвали асфальтове покриття, не забираючи ніяких будівельних матеріалів. Просто, щоб знищити", - розповів Олександр.

На місці автомобільних гаражів нині зяють прямокутні ями, які нагадують обкладені цеглою могили.

Кожного дня мешканці села ходять повз ці символічні "могильники". Тут вони живуть і виховують на цих руїнах дітей. У селі вже немає навіть школи - людям доводиться їздити в інше село.

"Школу у нас закрили. Їздимо в інше село. На нас наплювали й розчавили", - поскаржилась місцева жителька Ольга.

Олександр Трубка наголосив, що перетворення села на руїни - справа рук агрокомпанії.

"Маємо самі руїни. Це наслідки роботи такої великої агрокомпанії в селі. Моя думка така, що їй не потрібна вся ця інфраструктура на території села. Їй цікава земля. А також те, щоб місцеві люди погоджувалися на будь-які умови", - вважає він.

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