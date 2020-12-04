Інформація про підвищення комунальних платежів в Україні на 55% не відповідає дійсності

Як передає Politeka.net, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

За його словами, нові цифри в платіжках обумовлений тим, що з січня Держстат включає в неї заплачені кошти за електроенергію.

"Беремо графік Держстату: 9 млрд грн (оплата в жовтні 2020) мінус 5,8 млрд грн (оплата в жовтні 2019). Маємо шокуюче зростання платежів-55% рік до року! Якби не одне "але": з січня цього року Держстат додав до графіку оплати ЖКП також оплату електроенергії. А в 2019 році ці платежі не включали", - пояснив Коболєв.