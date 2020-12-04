Інформація про підвищення комунальних платежів в Україні на 55% не відповідає дійсності
Як передає Politeka.net, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.
За його словами, нові цифри в платіжках обумовлений тим, що з січня Держстат включає в неї заплачені кошти за електроенергію.
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Судячи з коментарів в мережі, українці залишилися незадоволеними таким поясненням.
"Коли вони зупиняться? Скільки можна обдирати народ. Народ довго терпіти будемо?", "Не розуміють тупоголові, що за все доведеться відповісти, не шкода ні дітей, ні рідних", "у нас не такі доходи, щоб і вашу комуналку оплачувати", "придумають різну дурницю, щоб витягнути останні копійки", розрахунки у них якісь дивні, не можна точніше, а то нам, рабам незрозуміло?",- писали в мережі.
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