В Украине приходит в упадок все больше сел, и причиной этому становятся агрокомпании

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ВВС.

Так, жители села Мацьковцы, что на Полтавщине, рассказали, во что превратился их родной край за последние годы.

Местный житель Александр Трубка провел журналистам экскурсию по руинам - остаткам тракторной бригады. Это ангар, ремонтная мастерская, админздание, которые были возведены еще в 30-х годах прошлого века.

"Эта вся территория была заасфальтирована для того, чтобы хранить здесь технику. Представители агрохолдинга приехали и все это разрушили", - разводит руками мужчина.

По его словам, сейчас полиция также расследует действия агрохолдинга в отношении ангара по статье "Самоуправство".

В прошлом Трубка работал главным инженером на местном предприятии "Рассвет", которое несколько раз перепродавали в разные руки. В лучшие времена там работали около пяти сотен человек.

В конце концов две трети арендованного им имущества и производственных мощностей выкупил один из крупнейших агрохолдингов страны. Он арендует земельные паи у местных жителей.

По словам селян, представители компании вместе со своей вооруженной охраной в 2019 году разрушили помещение тракторной бригады, два автомобильных гаража, крытый ток.

Весь асфальт, как он рассказал, был попросту сорван эскаватором, и в такой состоянии все и оставили.

"Когда проходило это разрушение, работники пригнали сюда строительную технику, в частности экскаватор, просто взяли и сорвали асфальтовое покрытие, не забирая никаких строительных материалов. Просто, чтобы уничтожить", - рассказал Александр.

На месте автомобильных гаражей сейчас зияют прямоугольные ямы, которые напоминают обложенные кирпичом могилы.

Каждый день жители села ходят мимо этих символических "могильников". Здесь они живут и воспитывают на этих развалинах детей. В селе уже нет даже школы - людям приходится ездить в другое село.

"Школу у нас закрыли. Ездим в другое село. На нас наплевали и раздавили", - пожаловалась местная жительница Ольга.

Александр Трубка отметил, что превращение села в руины - дело рук агрокомпании.

"Имеем одни руины. Это последствия работы такой крупной агрокомпании в деревне. Мое мнение таково, что ей не нужна вся эта инфраструктура на территории села. Ей интересна земля. А также то, чтобы местные люди соглашались на любые условия", - считает он.

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