У лікарні Чернігова склалася катастрофічна ситуація



Про обстановку в одному з медзакладів міста розповіла медсестра в коментарі "Оглядач".



За її словами, навантаження на працівників лікарні зараз просто божевільна.

"У нас на зміні на кожну медсестру часом припадає 20-25 пацієнтів. Присісти не встигаєш, піт градом. Але найжахливіше, що допомагати людям нічим. Кому дати подихати киснем вже вибираєш-якщо у одного сатурація близько 85%, а в іншого нижче, то рятуєш його", - поділилася медсестра.

Також вона розповіла, що кількість жертв збільшується з кожним днем.

"Врятувати всіх просто неможливо. Те що трупи не встигають виносити, так це звичайна справа, особливо вночі. Кладуть під стіночку, рано вранці на каталку і в морг. А хто буде носити? Медсестри, які розриваються між важко хворими?"- підсумувала працівниця лікарні.

Зазначимо, що за неділю 6 грудня в Україні підтвердили 8 641 новий випадок зараження "китайським" вірусом, госпіталізували 1 037 осіб, одужали 5 123 людини, померли від коронавірусу 145 пацієнтів.



Раніше ми повідомляли, що не менш лячна ситуація склалася і в одній з лікарень Миколаєва.



Сімейний лікар розповіла, що робота медиків перетворилася на пекло і тому багато хто хоче звільнитися. Також вона поділилася, що її телефон не замовкає: люди дзвонять, скаржаться на температуру і задихаються.

Нагадаємо, Китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі.

Також Politeka писала, що вірус забрав життя подружжя на Київщині, пішли з різницею в кілька днів.



