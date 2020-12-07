В больнице Чернигова сложилась катастрофическая ситуация
Об обстановке в одном из медучреждений города рассказала медсестра в комментарии "Обозревателю".
По ее словам, нагрузка на работников больницы сейчас просто сумасшедшая.
"У нас на смене на каждую медсестру порой приходится 20-25 пациентов. Присесть не успеваешь, пот градом. Но самое ужасное, что помогать людям нечем. Кому дать подышать кислородом уже выбираешь – если у одного сатурация около 85%, а у другого ниже, то спасаешь его", - поделилась медсестра.
Также она рассказала, что количество жертв увеличивается с каждым днем.
"Спасти всех просто невозможно. То что трупы не успевают выносить, так это обычное дело, особенно ночью. Кладут под стеночку, рано утром на каталку и в морг. А кто будет носить? Медсестры, которые разрываются между тяжело больными?" – подытожила работница больницы.
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Отметим, что за воскресенье 6 декабря в Украине подтвердили 8 641 новый случай заражения "китайским" вирусом, госпитализировали 1 037 человек, выздоровели 5 123 человека, умерли от коронавируса 145 пациентов.
Ранее мы сообщали, что не менее пугающая ситуация сложилась и в одной из больниц Николаева.
Семейный врач рассказала, что работа медиков превратилась в ад и поэтому многие хотят уволиться. Также она поделилась, что ее телефон не замолкает: люди звонят, жалуются на температуру и задыхаются.
Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.
Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.
Также Politeka писала, что вирус забрал жизнь супругов на Киевщине, ушли с разницей в несколько дней.