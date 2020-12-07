В больнице Чернигова сложилась катастрофическая ситуация



Об обстановке в одном из медучреждений города рассказала медсестра в комментарии "Обозревателю".



По ее словам, нагрузка на работников больницы сейчас просто сумасшедшая.

"У нас на смене на каждую медсестру порой приходится 20-25 пациентов. Присесть не успеваешь, пот градом. Но самое ужасное, что помогать людям нечем. Кому дать подышать кислородом уже выбираешь – если у одного сатурация около 85%, а у другого ниже, то спасаешь его", - поделилась медсестра.

Также она рассказала, что количество жертв увеличивается с каждым днем.

"Спасти всех просто невозможно. То что трупы не успевают выносить, так это обычное дело, особенно ночью. Кладут под стеночку, рано утром на каталку и в морг. А кто будет носить? Медсестры, которые разрываются между тяжело больными?" – подытожила работница больницы.

Отметим, что за воскресенье 6 декабря в Украине подтвердили 8 641 новый случай заражения "китайским" вирусом, госпитализировали 1 037 человек, выздоровели 5 123 человека, умерли от коронавируса 145 пациентов.



Ранее мы сообщали, что не менее пугающая ситуация сложилась и в одной из больниц Николаева.



Семейный врач рассказала, что работа медиков превратилась в ад и поэтому многие хотят уволиться. Также она поделилась, что ее телефон не замолкает: люди звонят, жалуются на температуру и задыхаются.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что вирус забрал жизнь супругов на Киевщине, ушли с разницей в несколько дней.







