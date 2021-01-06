35-річний киянин Микола двічі перехворів коронавірусом

В інтерв'ю "Телеграф"українець розповів, що перший раз захворів на початку вересня 2020 року. Другий раз він переніс хворобу в листопаді.

Саме вдруге у нього з'явився небезпечний синдром - втрата чутливості в ногах.

За словами Миколи, повторна хвороба проходила важче. Температура тіла піднімалася вище 39 градусів, був сильний кашель. А на третій день у нього несподівано пропала чутливість в ногах-в обох нижче коліна, тобто він на час втратив ноги.

Чоловік розповів, що через його стан, зокрема з ногами, сімейний лікар виписала йому направлення на негайну госпіталізацію.

"Смак і нюх на цей раз були, але божевільна температура і інші "красоти" хвороби відчув сильно. Вирішив-виключно для себе-здати ПЛР-тест. Про всяк випадок-тому що це була вже 3-та або 4-та доба. Тест виявився позитивний", - зазначив він.

Микола додав, що чутливість в ногах повернулася, коли знизилася температура. Однак деякі побічні ефекти залишилися до цих пір - вже після одужання від коронавірусу.

"У лівій чутливість повернулася, а на правій я по сьогоднішній день пальці не відчуваю. І ще залишається невеликий кашель", - розповів чоловік.

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