35-летний киевлянин Николай дважды переболел коронавирусом

В интервью "Телеграф" украинец рассказал, что первый раз заболел в начале сентября 2020 года. Второй раз он перенес болезнь в ноябре.

Именно во второй раз у него появился опасный синдром – потеря чувствительности в ногах.

По словам Николая, повторная болезнь проходила тяжелее. Температура тела поднималась выше 39 градусов, был сильный кашель. А на третий день у него неожиданно пропала чувствительность в ногах – в обеих ниже колена, то есть он на время потерял ноги.

Мужчина рассказал, что из-за его состояния, в частности то, что произошло с ногами, семейный врач выписала ему направление на немедленную госпитализацию.

"Вкус и обоняние на этот раз были, но сумасшедшая температура и другие "прелести" болезни ощутил сильно. Решил – исключительно для себя – сдать ПЦР-тест. На всякий случай – потому что это были уже 3-и или 4-е сутки. Тест оказался позитивный", – отметил он.

Николай добавил, что чувствительность в ногах вернулась, когда понизилась температура. Однако некоторые побочные эффекты остались до сих пор.

"В левой чувствительность возвратилась, а на правой я по сегодняшний день пальцы не чувствую. И еще остается небольшой кашель", – рассказал мужчина.

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