Кількість летальних випадків від COVID-19 постійно знижуватиметься

Лікар Андрій Волянський прогнозує, що вже з лютого 2021 року кількість летальних випадків від коронавірусу почне знижуватися. А до літа пандемія може завершитися взагалі, пише ТСН.

За його словами, за періодом швидкого зростання поширення коронавірусу в березні-квітні 2020-го настав період рівномірного (лінійного) збільшення кількості летальних випадків до 4500-5500 випадків на добу (травень-вересень). У середині жовтня знову почався період швидкого зростання, який привів світ до цифри 1,8 млн смертей.

Він зазначив, що на тлі новорічних свят обов'язково буде зниження активності глобального епідемічного процесу. Незважаючи на всі похмурі прогнози.

"Влітку пандемія закінчиться. Не у зв'язку з вакцинацією, в той час в кращому випадку щеплення отримають півмільярда осіб. Тому що 2-3 мільярди людей на Землі вже придбають природний імунітет", — розповів Андрій Волянський.

Нагадаємо, що станом на ранок середи, 30 грудня, в Україні за минулу добу COVID-19 заразилося 7 986 осіб. Всього в країні зафіксували 1 045 348 випадків інфікування коронавірусом. Зокрема, захворіли 272 дитини та 453 медпрацівники.

Від хвороби в країні померло вже 18 324 особи (+243 за добу). Однак з початку пандемії одужала рекордна кількість осіб – 16 355 (всього 698 190).

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