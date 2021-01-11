Карпати вже засипало товстим шаром снігу і прийшли серйозні морози

Зокрема, на горі Піп Іван рятувальники зафіксували денну температуру -15° градусів. Щоб туристи, які масово йдуть в гори, не заблукали в снігових заметах, рятувальники встановлюють додаткові покажчики.

Тим часом гірський рятувальник Василь Фіцак у Facebook опублікував фотогафії засніжених пейзажів Українських Карпат.

Згідно з даними чорногорського гірського пошуково-рятувального поста станом на сьогодні, 11 січня, на горі Піп Іван Чорногірський хмарно. Температура повітря -9°.

На знімках можна побачити, як сонце ліниво піднімається над засніженими горами. Діамантовою короною блищали засніжені вершини гір, а дерева на схилах були покриті інеєм, перетворившись на чарівні мереживні статуї. Навколо зимова казка і чарівне диво природи.

Варто відзначити, що за інформацією Укргідрометцентру, в Україні в середині поточного тижня очікується сніг і відчутні морози, температура повітря місцями опуститься до -9°.

У понеділок-вівторок, 11-12 січня, погоду України визначатиме антициклонічне поле, тому страшних снігопадів не очікується. Опади можливі в Криму і в західній частині України.

Нагадаємо, що зимова казка застала українців, неймовірні кадри.

Як повідомляла Politeka, Карпати в небезпеці, ліси зникають із загрозливою швидкістю.

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